Тюменцы побывали в усадьбе Филимона Колмогорова

Фото: МАУК ЦГБС

В Тюмени продолжаются дни исторического и культурного наследия в рамках проекта Централизованной библиотечной системы города Тюмени "Открой свой город заново!"

В 2021 году дни исторического и культурного наследия и X городской краеведческий конкурс "Памятники Тюмени" проходят под названием "Новая жизнь старого дома" и посвящаются памятникам истории и архитектуры, которые реставрируются, становясь украшением нашего любимого города.

Одно из таких зданий — дом тюменского купца, "кожевенного короля" Филимона Степановича Колмогорова. Сейчас в здании на улице Щербакова, 4 располагается Центр татарской культуры. 12 мая в рамках ежегодного краеведческого праздника прошла экскурсия по старинному купеческому особняку.

В начале экскурсии гостей встретили сам Филимон Колмогоров (его роль исполнил руководитель народного театра Центра татарской культуры Владимир Шмаков) и его супруга Прасковья Федоровна (Анастасия Хамзина). Они рассказали историю постройки дома, показали уникальную историческую лестницу, которая проектировалась "под ногу" уже немолодого купца. Экскурсанты задержались в небольшом музее, посвященном истории семьи Колмогоровых, прошли по внушительному бальному залу и посетили маленькую "тайную комнату", в которую был вхож только хозяин дома.

Ведущий специалист Центра татарской культуры Зульфина Минибаева рассказала историю татаро-бухарской слободы в Тюмени, познакомила гостей с предметами быта, костюмами и художественными изделиями сибирских татар. Экскурсанты узнали о том, как старый дом восстанавливался и реставрировался, обретал новую жизнь. Благодаря усилиям специалистов Центра уникальный особняк стал одной из жемчужин заречной части Тюмени. В настоящее время жизнь в старинном доме бьет ключом: работают различные кружки, студии и клубы, проводятся мастер-классы, концерты, ставятся спектакли.