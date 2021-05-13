Около Дома культуры "Торфяник" растет сирень Победы

Молодая сирень появилась в сквере на территории Дома культуры и творчества "Торфяник" 30 апреля. Дерево высадили в честь 35-летнего юбилея ДКиТ и Дня Великой Победы.
Такой необычный подарок сделал депутат Тюменской областной Думы Сергей Михайлович Медведев. Депутат высадил деревце совместно с работниками Дома культуры и творчества "Торфяник" и Центра культуры и творчества "Тюмень".
Сергей Михайлович недаром выбрал именно сирень, ведь это символ процветания, весны, а также Великой Победы. Знак памяти о тех, кто защитил нашу страну в Великой Отечественной войне. Примечательно, что в мае 1945 года советских воинов-освободителей встречали именно ветками сирени.
Посадка дерева – это не единственный сюрприз праздничного дня "Торфяника". Помимо озеленения территории почетных гостей и жителей города пригласили на юбилейный концерт, который поразил своим разнообразием – барабанщики, аниматоры, ростовые куклы – и это еще не весь состав артистов, пожелавших подарить любимому Дому культуры и творчества частичку своего творчества и веселья!
Путешествие по творческому пути ДКиТ "Торфяник" теперь останется в памяти не только благодаря фотографиям, но и стройной сирени, украшающей территорию.
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