Парковку у Технопарка будут закрывать на ночь

В Тюмени в ночное время на въездах на парковку Технопарка с улиц Республики и Мельникайте будут установлены выдвижные ограждения.

Ограждения будут автоматически подниматься в 22 часа и опускаться в 7 часов.

"Вопрос об установке ограждений на данной территории несколько раз обсуждался на городской комиссии по безопасности дорожного движения, — комментируют в комитете по связым с общественностью и СМИ администрации города Тюмени. — Жители домов по улицам Республики, Мельникайте, Таймырской, расположенных вблизи Тюменского технопарка, часто жаловались на дрифт и громкую музыку в ночное время от припаркованных машин".

Специалисты управы Ленинского округа совместно с инспекторами ГИБДД устраивали рейды, выявляя нарушителей тишины, пророфилактические беседы. Виновные лица были привлечены к административной ответственности.

"К сожалению, эти методы оказались малоэффективны. Молодые люди продолжают собираться большими компаниями, слушают громкую музыку, устраивают дрифт на территории парковки, чем мешают ночному отдыху других горожан, нарушают ПДД, в том числе требование дорожных знаков. На последнем заседании было принято положительное решение об установке ограждения в виде боллардов", – отметил Евгений Триль, заместитель руководителя управы Ленинского административного округа.

Такие ограждения способны загородить проезжую часть, при этом не препятствовать движению пешеходов. В дневное время дорожные столбики будут скрыты.