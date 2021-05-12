Тюменцев приглашают на фильм о легендарном тюменском предпринимателе и меценате

В пятницу, 14 мая, в 17:00 в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская,14) состоится показ документального фильма телеканала "Тюменское время" – "Тайны Текутьева".

В 2020 году в Тюмени в подвальном помещении реставрируемой Спасской церкви, на улице Ленина, обнаружили неизвестное захоронение. Местные краеведы предположили, что оно принадлежит тюменскому купцу, бывшему городскому голове, меценату, почётному гражданину города Тюмени – Андрею Ивановичу Текутьеву.

За тем, как разворачивались события, от момента обнаружения останков до реконструкции черепа в Институте этнологии и антропологии РАН, следил тюменский журналист Дмитрий Чашков. По заключению специалистов, человек, похороненный в приделе Спасской церкви, действительно, – Андрей Иванович Текутьев.

На встрече в Литературно-краеведческом центре автор Дмитрий Чашков и режиссер Нэлли Тоболкина расскажут о том, как создавался фильм, открывающий новые факты о легендарном тюменце.