Тюменцев приглашают на фильм о легендарном тюменском предпринимателе и меценате

В пятницу, 14 мая, в 17:00 в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская,14) состоится показ документального фильма телеканала "Тюменское время" – "Тайны Текутьева".
В 2020 году в Тюмени в подвальном помещении реставрируемой Спасской церкви, на улице Ленина, обнаружили неизвестное захоронение. Местные краеведы предположили, что оно принадлежит тюменскому купцу, бывшему городскому голове, меценату, почётному гражданину города Тюмени – Андрею Ивановичу Текутьеву.
За тем, как разворачивались события, от момента обнаружения останков до реконструкции черепа в Институте этнологии и антропологии РАН, следил тюменский журналист Дмитрий Чашков. По заключению специалистов, человек, похороненный в приделе Спасской церкви, действительно, – Андрей Иванович Текутьев.
На встрече в Литературно-краеведческом центре автор Дмитрий Чашков и режиссер Нэлли Тоболкина расскажут о том, как создавался фильм, открывающий новые факты о легендарном тюменце.
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