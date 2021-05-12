Тюменцам напоминают о правилах режима ЧС в лесах

Постановлением правительства региона с 11 мая на территории Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального значения в связи с пожарами.

В целях предотвращения возникновения пожаров установлен запрет на посещения гражданами лесов, за исключением транспорта и граждан, выполняющих работы по тушению лесных и ландшафтных пожаров. Запрещается разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую траву, бросать непотушенные спички и окурки.

Постановлением администрации города Тюмени от 30 апреля на территории городских лесов запрещено пребывание граждан, приготовление пищи на открытом огне, углях.

Отдых в лесу разрешен только в специально отведенных для этих целей местах, в том числе обозначенных специальными знаками.

"Для своевременного обнаружения загораний в лесничествах "Городские леса города Тюмени" и "Гилевская роща" осуществляется ежедневное патрулирование территорий, проводится видеонаблюдение. При обнаружении пожара или загорания необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефонам: 01 или 11", — сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.