В районе Утяшево женщина попала под локомотив

В Тюменской области устанавливают обстоятельства травмирования женщины маневровым локомотивом.

10 мая в 16:30 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на перегоне Подъем – Утяшево Свердловской железной дороги травмирована женщина.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что на 2117 километре перегона Подъем – Утяшево маневровым локомотивом травмирована жительница поселка Подъем 1942 года рождения. Машинист тепловоза увидел человека на небезопасном расстоянии и применил экстренное торможение для предотвращения наезда, однако травмирования избежать не удалось.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Тюмени с травмами различной степени тяжести. Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога – это зона повышенной опасности и движение вдоль железнодорожных путей разрешается не ближе 5 метров от крайнего рельса.