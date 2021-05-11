Тюменцам напоминают, какие вещи ни в коем случае нельзя смывать в канализацию

Нередко жители многоквартирных домов нарушают работу внутридомовых сетей, сами того не подозревая. Частое использование агрессивных моющих средств, слив в канализационные сети различных веществ – могут спровоцировать засоры, аварийные ситуации, и даже негативно повлиять на окружающую среду.

Что может спровоцировать засор и аварии внутридомовых сетей:

Масло, жир и маслянистые чистящие средства, слитые в канализацию, остаются на стенках труб и могут создать засор. Нередки случаи, когда забитые жиром трубы прорывало, в результате чего подвалы в домах оказывались затопленными.

Чайная заварка и кофейная гуща кажутся неопасными для труб, но по мере накопления они прессуются, уплотняются и формируют твердый засор. Чтобы пробить такую пробку, потребуется профессиональное оборудование.

Наполнитель для кошачьего туалета, детские подгузники и другие средства личной гигиены, смытые в канализацию, впитывают воду и разбухают. Это может стать причиной серьезного засора.

Жевательная резинка, смытая в канализацию, может зацепиться за стенки труб или прикрепиться к более крупному мусору и спровоцировать массивный засор.

Какие слитые отходы наносят непоправимый вред окружающей среде:

Краски, слитые в канализацию, из водостоков они попадут в озера, реки и нанесут ущерб уязвимым экосистемам. Рекомендуем использовать экологически чистые краски либо утилизировать их другим способом.

Хлорный отбеливатель по этой же причине нельзя сливать в канализацию и злоупотреблять им для чистки сантехники. Хлорные растворы химически агрессивны, нередко они могут повреждать стенки труб и со временем в системе появятся протечки.

Окурки, выброшенные в канализацию, мало того приводят к засорам, они еще и содержат вредные химикаты, которые загрязняют воду в канализации.

Лекарственные препараты ни в коем случае нельзя сливать в унитаз или раковину. Химикаты, даже в небольших количествах, могут попасть в питьевую воду или поспособствовать быстрому загрязнению окружающей среды.

Отметим, по данным "Росстрой" в системах водоснабжения ежегодно происходит около 195 тысяч аварий в год, в системах водоотведения – около 40 тысяч. Одна из частых причин аварий – износ сетей по неосторожности жителей.

Совершенно безопасные, на первый взгляд вещи, смытые в канализацию, могут сильно затруднить работу коммунальных служб и даже загрязнить окружающую среду. Именно поэтому жителям стоит задумываться над степенью безопасности того, что попадает в канализацию.