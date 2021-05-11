В Тюмени стартовал прием заявок на конкурс проектов "Моя идея.Pro"

Прием заявок на конкурс проектов "Моя идея.Pro" проходит до 17 мая. После завершения заявочной кампании участники сделают предварительную презентацию своих проектов экспертам конкурса. От них участники получат советы по доработке инициатив перед их финальной защитой, которая пройдет 22 мая.

Принять участие в конкурсе могут молодежные команды и НКО. Минимальное количество участников в командах — 3 человека. Возраст руководителя проекта – от 18 до 35 лет. Среди направлений для проектов: охрана окружающей среды, здоровый образ жизни и спорт, образование и наука и другие.

Авторы могут получить финансирование на проекты, направленные на решение общественно значимых проблем города или муниципальных образований юга области. Победители получат 250 тыс. рублей, пишет "Мой портал".

Реализовать проекты участники должны не позднее 1 декабря 2021 года.