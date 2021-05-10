Тюменский "Университет третьего возраста" обновляет программы обучения

Студенты 55+ участвуют в тюменском проекте "Университет третьего возраста". Недавно организаторы обновили программу обучения, расширив творческие направления.

На факультете изобразительного искусства тюменки работают над циклом картин в акварельной технике. Их уже научили создавать наброски, впереди - выстраивание сюжета и привыкание к особенностям краски.

Также состоялись занятия по хоровому пению - на него записались 12 человек, к факультету ораторского искусства присоединились 17 студентов. Также студентам в возрасте предложили экспресс-курс по креативному оформлению дачного участка, психологическое и историко-краеведческое направление, пишет "Вслух.ру".

"Большой популярностью пользуется психологический факультет. Как правило, огромное количество желающих звонят и записываются с сентября и до окончания учебного года. Курс посещают от 300 до 400 желающих. На факультете иностранных языков обучаем английскому, немецкому, французскому. Количество желающих здесь не меньше, причем разброс по уровню знаний языка большой - от начинающих до свободно разговаривающих", - отметили в Региональном центре активного долголетия.