Более 20 тысяч тюменцев отправили фото родных на сайт "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" проходит в Тюменской области в онлайн-режиме. Информацию о более 20 тыс. участников Великой Отечественной войны направили жители Тюменской области для акции "Бессмертный полк онлайн", сообщает ИА "Тюменская линия" со ссылкой на организаторов акции.

На фронтах великой Отечественной войны воевали около 250 тыс. жителей Тюменской области, домой не вернулись свыше 103 тыс. человек.

В этом году в каждом субъекте России сформирована своя онлайн-колонна "Бессмертного полка", участниками которой стали жители региона с фотографиями своих ветеранов. В трансляции демонстрируются снимки ветеранов, отправленные в этом году.