В Тобольске на окнах ко Дню Победы написали ноты военных песен

По всей стране люди украшают свои окна символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звёздами и словами благодарности в адрес ветеранов.
В Тобольске придумали необычный способ присоединиться к акции #ОКНА_ПОБЕДЫ. Возле мультицентра установили пианино, на котором прохожие могут сыграть песни военных лет. Окна представлены в виде нотных листов с тремя известными мелодиями о подвиге, войне и победе. Потому что, как говорит главный герой фильма "В бой идут одни старики", "война — это все приходящее, а музыка вечна".
Как принять участие в акции "Окна победы"?
✒ Оформи окно на тему победы в Великой Отечественной войне.
✒ Фотографируй и публикуй снимок в сети.
✒ Ставь хештег #ОКНА_ПОБЕДЫ
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru