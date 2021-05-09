В Тобольске на окнах ко Дню Победы написали ноты военных песен

11:24 09 мая 2021
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Фото из сообщества https://vk.com/tobolskmt

По всей стране люди украшают свои окна символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звёздами и словами благодарности в адрес ветеранов.

В Тобольске придумали необычный способ присоединиться к акции #ОКНА_ПОБЕДЫ. Возле мультицентра установили пианино, на котором прохожие могут сыграть песни военных лет. Окна представлены в виде нотных листов с тремя известными мелодиями о подвиге, войне и победе. Потому что, как говорит главный герой фильма "В бой идут одни старики", "война — это все приходящее, а музыка вечна".

Как принять участие в акции "Окна победы"?

✒ Оформи окно на тему победы в Великой Отечественной войне.

✒ Фотографируй и публикуй снимок в сети.

✒ Ставь хештег #ОКНА_ПОБЕДЫ

Теги: акции , День Победы , Тобольск
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