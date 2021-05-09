В Тобольске на окнах ко Дню Победы написали ноты военных песен

Фото из сообщества https://vk.com/tobolskmt

По всей стране люди украшают свои окна символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звёздами и словами благодарности в адрес ветеранов.

В Тобольске придумали необычный способ присоединиться к акции #ОКНА_ПОБЕДЫ. Возле мультицентра установили пианино, на котором прохожие могут сыграть песни военных лет. Окна представлены в виде нотных листов с тремя известными мелодиями о подвиге, войне и победе. Потому что, как говорит главный герой фильма "В бой идут одни старики", "война — это все приходящее, а музыка вечна".