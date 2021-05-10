Стилисты рекомендуют тюменцам чаще носить летом платья

Тюменские стилисты рекомендуют носить платья этим летом. В прохладную погоду можно добавить к образу теплый кардиган, а в жару следует отдать предпочтение натуральным тканям.

Стилист и дизайнер Марина Бауэр считает, что несомненным фаворитом летнего гардероба станет платье с интересными вырезами или открытой спиной.

Стилист Светлана Сухоногова уверена, что из фактур в этом году в тренде – эко-кожа и кожа, в том числе разноцветные, а также кружево и бахрома. Как особенность современной моды эксперт также отмечает вырезы - не только на вороте и рукавах, но и на юбках. Прорезимогут даже объединять две половины юбки, одна из которых мини, вторая – миди. В тренде летом 2021 года также тотал-лук, преимущественно, белый, пишет "Тюменская область сегодня".

"В моду вошли вязаные пальто, похожие на кардиганы, но достаточно длинные. В тюменском климате это приобретение подходит даже на лето. Его можно носить и с короткой юбкой, с брюками – вещь достаточно универсальная", - считает Светлана Сухоногова .