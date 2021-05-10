Для бега тюменцам рекомендуют выбирать ровные поверхности

В теплое время года растет количество тюменцев, занимающихся бегом на открытом воздухе. Однако если неверно выбрать дорожку для занятий спортом, можно получить травму.

Как отметил руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи ОКБ №2 Антон Терехин, на грунтовых дорогах риск получить травму выше из-за ям, кочек, посторонних предметов. Сустав может повредиться и из-за разрыва связки, когда происходит спотыкание или падение. Вероятность получить на асфальте такие травмы ниже.

"Каждый вид поверхности по-своему хорош. Старайтесь бегать как по грунтовым, так и асфальтовым дорожкам. Однообразные нагрузки вызывают привыкание и снижают эффективность тренировок. Начинающим бегунам рекомендуем заниматься под присмотром тренера", - отметил врач.

Кстати, на ровном асфальте можно бежать быстрее, чем по пересечённой местности, и мышцы работают более интенсивно, чем на лесной дорожке, из-за этого может возникнуть боль в мышцах. А боль в суставах появляется из-за неправильно спланированной тренировки и чрезмерной нагрузки при отсутствии общей физической подготовки. Чтобы снизить риск травмы, рекомендуется соблюдать технику бега, а перед пробежкой обязательно разогреться - приседания, прыжки на скакалке подготовят организм к нагрузке, пишет "АиФ - Западная Сибирь".