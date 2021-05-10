Тюменские студенты подключились к профилактической акции "Дыши свободно"

В Тюменской области объединили два проекта: "Дыши свободно" по профилактике туберкулеза и "Здоровый студент". Специалисты Областного клинического фтизиопульмонологического центра (ОКФЦ) проводят интерактивные занятия для студентов, чтобы рассказать о туберкулезной инфекции и способах уберечься от нее.

Как сообщили в пресс-службе ОКФЦ, в текущем учебном году состоялось уже 12 таких уроков для студентов Тюменского государственного института культуры трех колледжей. В мероприятиях проекта приняли участие 255 человек.

Медицинский психолог Наталья Курманова, заведующий амбулаторным отделением Михаил Коваленков и старшая медсестра Ольга Ника используют на занятиях различные форматы общения со студенческой аудиторией – лекции, квесты, мастер-классы. Живой формат занятий позволяет студентам получить ответы на вопросы о здоровье.

"Темы занятий, с которыми к нам приходят медики, очень актуальны - от коронавируса до туберкулеза. Самочувствие человека во многом зависит от знаний о здоровом образе жизни. И эти знания мы сейчас даем нашим студентам с помощью профессионалов, глубоко знающих проблему", - прокомментировала начальник отдела по социально-воспитательной работе Тюменского государственного института культуры Людмила Кузнецова.

Команда проекта "Дыши свободно!" планирует выйти и в трудовые коллективы, чтобы рассказать о важности ежегодных флюорографических обследований, предотвратить отказы родителей от иммунодиагностики, пропагандировать здоровый образ жизни.