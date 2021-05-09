Областной студенческий форум проведут в Тюмени

Областной студенческий форум пройдет в Тюмени 22 мая. В рамках мероприятия студенты вузов и ссузов научатся создавать из идей проекты, а также основам проектной деятельности.

Участвовать в форуме можно как в проектных командах, так и индивидуально. Программа будет поделена на два направления: для тех, у кого уже есть идея проекта или готовый проект; и для тех, кто хочет научиться писать проекты и узнать о способах их реализации. Студенты, которые пришли с готовыми проектами в финале форума смогут защитить свою инициативу перед экспертным жюри и получить поддержку, пишет "Мой портал".

"В ходе форума можно не только разработать или доработать проект, но и получить поддержку, а также найти команду единомышленников", — отметила член Студенческого совета Тюменской области Айнур Гасанова.