Литературный субботник пройдет в Тюмени

Фото Дмитрия Зеленина

Активисты запланировали провести субботник на Литературном бульваре в Тюмени. В порядок приведут территорию и сами арт-объекты. Особенно помощь требуется деревянному "Ковчегу".

Литературный бульвар расположен на крыше большого паркинга в районе ТЦ "Серебряковский" по адресу: улица Советская, 55.

Как рассказал руководитель арт-проекта "Цвет города" Дмитрий Зеленин, он существует уже почти 8 лет. За свою историю бульвар немного поистрепался, но остался необычным арт-объектом и достопримечательностью областной столицы, где горожане любят проводить время.

"Мы продолжаем шефство над Литературным бульваром. Планируем подмести и подкрасить. "Ковчегу" нужна помощь. Деревянный арт-объект дополнил имеющуюся художественную часть территории в 2018 году. Вентиляционные шахты тоже требуют ремонта, но их пока трогать не будем", - сообщил Дмитрий Зеленин.

Шесть вентиляционных шахт бульвара восемь лет назад стали полотнами для картин, которые изображают города, ставшие местом действия известных литературных произведений. В рамках субботника приведут в порядок и территорию, и скамеечки на этом необычном бульваре, пишет "Тюменская область сегодня".