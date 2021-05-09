Тюменские мастера станут участниками программы онлайн-акселератора "Путь ремесленника"

Мастера из Тюмени, Тобольска, Тюменского и Ярковского районов, а также из города Советский Ханты-Мансийского автономного округа примут участие в расширенной программе онлайн-акселератора "Путь ремесленника". По итогам обучения пройдет очный практикум по разработке дизайна ремесленного продукта.

Как рассказала пиар-менеджер проекта Юлия Котикова, до 5 июня с ремесленниками, прошедшими конкурсный альбом, индивидуально будут работать дизайнеры и бизнес-наставники.

"Основная часть обучения проходит в онлайн-формате. Поэтому все 119 мастеров смогут посещать лекции от наставников проекта и приглашенных экспертов. Индивидуальное сопровождение получат только те, кто прошел отбор", - уточнила она.

В рамках программы запланирована лекция директора ассоциации этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия "ЭХО" Светланы Кольчуриной. Она расскажет о способах создания современного и востребованного на рынке ремесленного продукта. Адвокат из Москвы Ирина Белоусова и главный редактор издания BrandLawyer.ru раскроют вопросы защиты авторского права в ремесленничестве. О мотивации и сопротивлении у творческих людей расскажет бизнес-психолог Оксана Пешкова. Также будут раскрыты такие темы как продажи в сфере ремесленничества, особенности продвижения ремесленной продукции в соцсетях, приемы брендинга для локальных проектов.

Мастерица Ирина Сырцева из села Перевалово поделилась, что пришла в акселератор "Путь ремесленника", чтобы найти свой стиль и придать продукции аутентичность. Она занимается изготовлением пряничных сувениров с 2018 года. В задумках - сделать тюменские пряники узнаваемыми, привнести в украшение какие-то этнические компоненты, пишет ИА "Тюменская линия".

Напомним, реализует акселератор в Тюменской области центр социальной адаптации и культурного развития "Эбием" из Ялуторовска в партнерстве с агентством по развитию малых территорий "Цель 11". Это стало возможным благодаря победе проекта "Онлайн-акселератор "Путь ремесленника" в Тюменской области" в конкурсе Фонда президентских грантов.