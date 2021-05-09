Тюменцам рассказали о пользе и вреде холестерина

Холестерин обязательно должен быть в организме. Он отвечает за рост тканей, синтез гормонов и витамина D, способствует правильному обмену веществ, стабилизирует и нормализует работу центральной нервной системы. Однако стоит различать "полезны" и "вредный" холестерин.

Как рассказала врач-кардиолог, к.м.н., заведующий Кардиологическим центром "Многопрофильный консультативно-диагностический центр" Елена Фролова, до 80% жизненно необходимого холестерина организм вырабатывает самостоятельно с помощью печени. Остальное человек получает дополнительно через пищу животного происхождения: жирное мясо, желтки куриных яиц, сметану, творог, сыр, сливочное масло, субпродукты – печень и почки.

Холестерин делят на "хороший" и "плохой" для упрощения терминологии. "Плохой" обладает низкой плотностью – в нём мало белка и много жира. Именно этот вид способствует образованию атеросклеротических бляшек и приводит к проблемам с сердцем и сосудами, инсульту и желчекаменной болезни. Он попадет в организм с насыщенными жирами, которые содержатся в красном мясе и необезжиренных молочных продуктах.

В "хорошем" холестерине наоборот белка много, а жира мало. Он помогает выводить "плохой" холестерин из крови, транспортируя его в печень для переработки. Его уровень можно повысить, употребляя в пищу ненасыщенные жиры: оливковое масло, темный шоколад, семечки и орехи.

Чтобы исключить дисбаланс холестерина, необходимо ограничивать потребление насыщенных жиров. Для этого в большинстве случаев достаточно уменьшить в своем рационе количество свинины, говядины, сливочного масла, жирных сыров, кокосового и пальмового масел, жирных сливок и сметаны. Однако полное исключение таких продуктов может привести к депрессии, пишет "АиФ - Западная Сибирь".