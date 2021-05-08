Тюменцам напоминают о необходимости ношении маски в общественных местах

Эпидемиологи напоминают тюменцам о необходимости ношения масок во всех общественных местах, особенно там, где не получается соблюдать социальную дистанцию – в магазинах и автобусах. Не стоит бояться, что из-за нее в жаркую погоду произойдет перегрев. Летом важно лишь соблюдать простые правила.

В Роспотребнадзоре прокомментировали, что не стоит бояться получить тепловой удар по причине использования средств индивидуальной защиты, так как значительно нарушить теплообмен маска не сможет. Во время сильной жары для обеспечения нормального теплообмена следует оставлять открытыми остальные участки тела, а голову защищать от лучей солнца легким головным убором.

Кроме того, в жару маски необходимо менять чаще, ведь они быстрее становятся влажными, портится защитный слой, что ведет к снижению эффективности. В теплое время года также лучше отказаться от применения масок темного цвета, пишет "Тюменская область сегодня".