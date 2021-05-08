В День Победы в тюменских дворах пройдут выездные концерты

В День Победы в тюменских дворах с праздничными концертами для ветеранов Великой Отечественной войны выступят вокально-инструментальные бригады.
Как сообщили в департаменте культуры администрации города Тюмени, творческие коллективы объедут более 120 дворов домов, в которых проживают ветераны. Небольшие творческие программы подарят слушателям праздничное настроение и ещё раз напомнят дорогим ветеранам о том, что мы гордимся их подвигом.
В состав концертных бригад войдут коллективы и солисты МАУК "ЦКиТ "Тюмень", МАУК "ДК "Поиск", ОСП "ЦКиИ "Современник", МАУК "Центр русской культуры". В репертуаре артистов прозвучат песни "Когда мы были на войне", "Катюша", "Как зовут тебя? Победа!", "Майский вальс", "Что ты знаешь о войне" и, конечно же, "День Победы".
Каждый концертный блок анонсирует и проведет приглашенный ведущий. Кроме того, на всех площадках будут работать фотограф и видеограф, которые сохранят память о праздничных концертах.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru