Неравнодушные тюменцы передали в приют корм для бездомных животных

Активисты проекта "Рука помощи" Тюменского государственного университета собрали 556 кг продовольственных товаров для бездомных животных. Неравнодушные тюменцы приносили в специальные пункты корм, продукты, одноразовые пеленки и древесные наполнители.

Как сообщила куратор проекта "Рука помощи" Евгения Колосова, еще осенью 2020 года в ТЦ "Остров" был установлен специальный контейнер для сбора. Еще один ящик весной появился в финансово-экономическом институте ТюмГУ. Ежедневно неравнодушные горожане и студенты вуза приносят корм для собак и кошек, крупы и макароны, овощи, другие полезные вещи, которые зооволонтеры регулярно передают в приют "Лучший друг" и котокафе "Мурка и Васька".

"Суть проекта заключается в оказании доступной помощи бездомным животным и участии горожан в акциях по сбору товаров для собак и кошек. Для этого мы решили установить контейнеры в торговых центрах города. До конца года мы хотим увеличить объем сбора продовольственных товаров до 1000 кг через охват нескольких районов и более широких слоев населения. Также мы надеемся вовлечь тюменцев в волонтерскую деятельность", - поделилась Евгения Колосова.

По ее словам, планируется установить семь ящиков в торгово-развлекательных центрах Тюмени. Дополнительно волонтеры изготовят ящики для использования их в фестивалях и фотовыставках, пишет ИА "Тюменская линия".