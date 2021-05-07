Поезд Победы остановится в Тюмени и Тобольске

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Свердловская железная дорога организовала курсирование исторического эшелона "Поезд идет на восток". 9 мая он сделает остановку в городе Камышлов, 10 мая прибудет в Тюмень, а 13 мая поезд будут встречать жители Тобольска. На каждой из станций эшелон простоит по три часа.

В составе ретропоезда, который поведет раритетный паровоз, – вагон аптека-операционная, солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, платформы с военной техникой, а также платформа-сцена. Все желающие смогут зайти внутрь раритетных вагонов и осмотреть экспозицию.

Перед остановкой эшелона в Тюмени на перроне вокзала состоится праздничный концерт, на котором молодые железнодорожники станцуют "Вальс Победы", прозвучат мелодии военных лет в исполнении духового оркестра.

Пассажиры и посетители тюменского вокзала смогут сделать памятные снимки на фоне военной фотозоны. На привокзальной площади специально установлена раритетная двухосная платформа 1941 года. На ней разместились настоящие военные экспонаты: зенитная пулеметная установка М4 образца 1931 года, крупнокалиберный пулемет, миномет БМ образца 1937 года, авиационная бомба.

Состав "Поезд идет на восток" уже побывал на станциях Пермского края и Свердловской области. Из Тюменской области поезд отправится в Сургут.