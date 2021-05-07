Тюменским водителям подарят наклейки к 9 Мая

В честь Дня Победы тюменцы могут украсить свои автомобили поздравительными наклейками. С 7 по 11 мая они будут доступны бесплатно для всех желающих в молодежных пространствах Тюмени.

В память о Великой Победе жителям Тюмени предлагают украсить свои автомобили поздравительными наклейками в виде главного атрибута Победы ー георгиевской ленты. Серию объединили хэштегом #мызамир, который подчеркивает значимость мирного времени.

Получить наклейки можно бесплатно с 7 по 11 мая в молодежных пространствах Тюмени: в молодежном театральном центре "Космос" с 10:00 до 22:00 по адресу ул. Республики, 165А, в Студенческом совете Тюменской области с 10:00 до 18:00, ул. Семакова, 21, в мультицентре "Моя территория" с 10:00 до 22:00, ул. Ванцетти, 1, а также в мультицентре "Контора пароходства" с 10:00 до 22:00, ул. 25 Октября, 23А, стр. 1.

"Главная идея и посыл поздравительных наклеек: выразить благодарность поколению наших прадедов за мирное небо над головой сегодня. Мы предлагаем жителям Тюмени наклейки в виде георгиевской ленты с мирными надписями, чтобы подчеркнуть главную ценность праздника: мы за мир и никогда бы не хотели, чтобы то что было в 41-45-м повторилось", ─ отметила Александра Оверченко, куратор Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Наклейки представлены в нескольких вариациях с разным текстом: "Мы продолжим создавать мир", "Мир на земле в наших руках", "Мы не подведём", "Спасибо за мирное небо над головой" и "Спасибо, что я живу".