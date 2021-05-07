Врачи прооперировали 90-летнюю тюменку с переломом бедра

Жительница Тюмени 1930 года рождения упала с высоты собственного роста, находясь дома. Бригада скорой медицинской помощи доставила пожилую женщину в Областную клиническую больницу №2. Врачи диагностировали чрезвертельный перелом левого бедра со смещением и госпитализировали ее в травматолого-ортопедическое отделение.

Решение об операции далось 90-летней пациентке нелегко, несмотря на сильные боли, связанные с переломом. Необходимо было учесть возрастные особенности, сопутствующие хронические заболевания, психологическую неуверенность. Убедить бабушку согласиться на операцию помогли родственники.

"В современной медицине возраст не является помехой для проведения оперативного вмешательства и не влияет на решение о хирургическом лечении. Даже при наличии хронических болезней и возрастных особенностей тщательная предоперационная подготовка, высокотехнологичное оснащение операционной, грамотная анестезиологическая поддержка обеспечивают благоприятный исход лечения и возвращают пожилых людей к полноценной жизни", - говорит заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 Алексей Фарйон.

Врач-травматолог-ортопед Данияр Янабаев выполнил бабушке остеосинтез бедра. Он зафиксировал фрагменты бедренной кости в зоне перелома интрамедуллярным гвоздем для удерживания правильного положения кости и сохранения ее неподвижности для последующего окончательного сращения.

Пациентка перенесла операцию хорошо. На следующий день с ней начал проводить занятия инструктор ЛФК. Постепенно она начнет садиться, затем вставать на ноги, передвигаться при помощи ходунков. После полного восстановления женщину выпишут под дальнейшее амбулаторное наблюдение.