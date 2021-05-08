На площади Ишима покажут театрализованную постановку о войне

Перформанс в честь Дня Победы проведут в Ишиме 8 мая. С 13:00 до 17:00 на площади напротив центрального сквера будут показывать театрализованную постановку. Она будет длиться 76 секунд и повторится 24 раза.

В постановке принимают участие 7 актеров, за короткое время они покажут четыре сцены: мать провожает сына на войну, солдаты сражаются за победу, раненых солдат спасают медсестры, сын возвращается домой и его встречает мать. Постановка будет повторяться каждые 10 минут во время зажигания красного сигнала светофора на перекрестке оживленных улиц Ленина и Карла Маркса.

В таком формате организаторы хотят выразить уважение героям Великой Отечественной войны, а также напомнить случайным прохожим и водителям о героизме солдат советской армии, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

"В 2021 году мы празднуем 76 лет со дня Великой Победы, поэтому в перформансе за 76 секунд мы решили показать жизнь героя, судьба которого повторяла судьбы миллионов в эти годы. Они воевали за родину и за честь — всё это мы отразим в театрализованной постановке", — отметил руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме, председатель Общественной молодежной палаты при Ишимской городской Думе VI созыва Павел Ханжин.