Юным тюменцам стоит остерегаться летних травм

С наступлением теплых дней возрастает число детских травм. Катания на велосипедах, самокатах, турники и горки могут стать причиной достаточно серьезных повреждений. Врачи призывают родителей следить за детьми, проговаривать с ними правила безопасности и быть внимательнее к симптомам при падении или ударе.

Например, при ударе головой должны насторожить вялость, тошнота, рвота, головная боль, помрачнение или потеря сознания, повышенная чувствительность к раздражителям - звуку, свету. Даже если кажется, что видимых повреждений и нарушений нет, нужно быть бдительнее.

Как отметил врач-нейрохирург ОКБ №2 Дмитрий Плющенко, из-за возрастных особенностей – незрелости ткани мозга и незавершенного окостенения черепных костей – у маленьких детей в некоторых случаях клиника черепно-мозговой травмы развивается постепенно, на первых порах симптомы могут и вовсе отсутствовать.

При подозрении на травму головы необходимо в обязательном порядке обратиться в специализированный стационар, где имеется всё необходимое оборудование для проведения всестороннего обследования, пишет "АиФ - Западная Сибирь".