Тюменцы могут рассказать об участнике войны на "Стене памяти"

Фото: Областной поисковый центр

76 лет назад завершилось одно из самых трагичных событий в нашей истории, перевернувшее судьбы миллионов людей. Страшная война коснулась каждого: нет ни одной семьи, родные которой не трудились бы в то время на фронте и в тылу.

Увековечить память родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, можно несколькими способами.

Тюменцы могут опубликовать биографию участника войны или труженика тыла на региональном портале "Стена Памяти". Для этого можно заполнить анкету онлайн на сайте http://poisk-tyumen.ru/ через форму "Добавить человека". Тюменские поисковики получают запрос и обрабатывают данные, ищут дополнительную информацию через электронные базы данных "Мемориал", "Подвиг Народа", "Память народа", редактируют архивные фотографии и размещают в доступ на портал "Стена Памяти".

Также жители Тюменской области могут принять участие в проекте "Бессмертный полк", который пройдет в онлайн-формате. 9 мая 2021 года в 15.00 по местному времени во всех регионах России состоится онлайн-шествие "Бессмертный полк". Оно будет транслироваться на городском телевидении, городских экранах, на медиаплатформах. Каждый житель сможет увидеть земляков, ставших участниками и героями Великой Отечественной войны. Если вы хотите, чтобы ваш родственник был включен в трансляцию, необходимо до 7 мая 2021 года подать заявку на сайте проекта "Бессмертный полк", для этого:

1 Укажите ваш регион и зарегистрируйтесь на сайте 2021.polkrf.ru (сделать это можно через e-mail, номер телефона, социальные сети, Сбер ID);

2. Подайте заявку на участие в онлайн-шествии через форму "Принять участие";

3. Заполните анкету, рассказав как можно подробнее о вашем родственнике;

4. Добавьте фотографию (не забудьте внимательно изучить требования на сайте).

Один пользователь может добавить до 15 заявок.

Своего героя можно найти в трансляции — поиск осуществляется по региону или по фамилии участника.

Также принять участие можно через мини-приложения в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Также все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их близких.