В Тюмени супруги осуждены за покушение на сбыт наркотиков

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя и его 38-летней супруги. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере).

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2019 года супруги решили заняться сбытом наркотиков. Вскоре семейная пара попала в поле зрения сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области. 2 июля 2020 года мужчина и женщина при раскладке наркотиков по тайникам были задержаны. Оба находились в состоянии наркотического опьянения. В тайниках, в ходе личного досмотра и на съемной квартире обнаружено более 18 граммов запрещенного вещества.

Суд с учетом рецидива назначил мужчине 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его супруге 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.