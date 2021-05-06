Тюменцы могут присоединиться к городской акции помощи животным в приютах

В Тюмени 4 мая стартовала городская акция "Рука помощи", организованная для помощи животным из тюменских приютов. Тюменцев приглашают оказать помощь продовольственными товарами, которые после 9 мая отправятся в местные приюты.
Желающие помочь тюменцы могут принести товары для содержания животных в мультицентр "Моя территория" по адресу: улица Ванцетти, 1. К необходимым товарам относятся: макароны, гречка, рис, геркулес, пшено, пеленки, овощи или древесный наполнитель. Товары можно привозить с 10 до 22 часов ежедневно.
Так как не все приюты принимают специальный корм, то организаторы просят воздержаться от покупки Pedigree, Whiskas, Kitekat и прочих кормов, а ограничиться указанными товарами.
Акцию проводит молодежная организация помощи животным и повышения зоограмотности "Ладонь и Лапа".
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