Тюменцев научат снимать документальное и игровое кино на форуме "Утро"

До 16 мая жители Тюменской области могут зарегистрироваться на первый кейс-форум "Утро-2021" в направлении "Урал Творческий". Здесь участники реализуют свою идею короткометражного фильма и выстроят стратегию его дальнейшего продвижения.

В направлении представлено два трека: "документальное короткометражное кино" и "игровое короткометражное кино". Зарегистрироваться можно сразу как всей съемочной командой, так и одному, после присоединившись к группе на самом форуме. Участниками могут стать как новички, так и профессионалы в возрасте от 18 до 35 лет.

Куратором на "Урале творческом" выступит тюменский Центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис". Команда центра занималась продюсированием фильма "Beef: русский хип-хоп", работала над саундтреком, титрами и ключевым артом в ленте "Огонь", "Обратная связь" и других картинах. На форуме они расскажут о продакшене, постпродакшене, а также о возможностях дистрибуции и продвижении собственной ленты.

Кейс-форум начнется в онлайн-формате с 1 июня по 2 июля. Представители "Урала творческого" в это время будут подготавливать идеи, разрабатывать сценарий, выбирать технику и реквизит для съемок. С 3 по 9 июля 350 участников, прошедших отбор, приедут в Салехард. В течение недели съемочная команда вместе с наставниками создадут свой короткометражный фильм. Все свои работы ребята должны будут представить уже в конце смены.