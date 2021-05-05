В Ишимском районе открыли новый ФАП

17:15 05 мая 2021
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Фото: Жанна Стрижак

В деревне Савино Ишимского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В фельдшерско-акушерском пункте первичную медико-санитарную помощь будут получать 224 человека, в том числе 47 детей и подростков.

Прежний фельдшерско-акушерский пункт, введенный в эксплуатацию еще в 1960-х годах, уже не соответствовал санитарным нормам и размещался в ветхом, холодном здании. Теперь у сельчан появился ФАП, отвечающий всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектованный необходимыми инструментами и оборудованием. На 58 квадратных метрах есть своя газовая котельная, санузел, кабинет приема, процедурный кабинет.

"Условия работы изменились кардинально, - рассказывает Ирина Вересовая, заведующая ФАП. - Здесь есть необходимое медицинское оборудование, в том числе специальный фармацевтический холодильник для хранения лекарственных препаратов, пеленальный столик для осмотра малышей, электрокардиограф с функцией дистанционной передачи кардиограмм через интернет, современная шина для транспортировки пациентов, удобные тонометры, весы с ростомером".

Теги: медицина
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