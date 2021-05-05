На набережной Тюмени появился новый арт-объект от местных художников

На набережной Тюмени появился арт-объект от тюменских художников. Мероприятие приурочено к выставке "Утопия для синтезатора в теплых тонах" в мультицентре "Контора пароходства".

Жители города смогут увидеть современное искусство на главной тюменской достопримечательности — триумфальную колонну дигитального мира. Объект установят вблизи моста Влюбленных. Колонна символизирует образ "мировой оси", которая связывает небо и землю. Внутри неё — слепки пальцев и рук, которые держат смартфон.

Арт-объект представляет присутствие цифровой реальности в физическом мире. Автор концепции тюменский художник Артём Долгих.

"Мы решили порассуждать на эту тему и создали одиночную колонну как портал, соединяющий реальность с виртуальностью. Внутри объекта опора — соприкосновение тела с техникой", — поделилась куратор выставочного пространства мультицентра "Контора пароходства" Александра Жернова.