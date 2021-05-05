Тюменским дачникам рекомендуют брать за город молоко длительного срока хранения

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Наступил дачный сезон. Тюменцы активно выбираются за город, иногда на несколько дней – пока позволяют погода и майские праздники. Однако не всегда поблизости с дачей или садовым участком есть магазин, поэтому многие везут еду с собой, отдавая предпочтение нескоропортящимся продуктам. В этом случае не стоит отказываться от полезной молочки, главное – знать, что и как правильно хранить.

Компания "Золотые луга" выпускает ультрапастеризованное молоко. Его срок годности – 9 месяцев, а хранить его до вскрытия можно не только в холодильнике, но и просто при комнатной температуре.

Существует мнение, что молоко длительного срока хранения – это что-то безвкусное и бесполезное. Однако это миф. Современные технологии пастеризации и упаковки продукта позволяют сохранить в нем полезные свойства.

При ультрапастеризации молоко нагревают при температуре 125 -140° С и выдерживают 2 секунды, а затем очень быстро охлаждают до 5 градусов. Такая обработка убивает не только микробы, которые содержаться в молоке, но и их споры. Поэтому такой продукт можно хранить гораздо дольше.

Молоко "Золотые луга" производится в соответствии с ГОСТ Р 31450-2013 и выпускается в упаковке Тетра Брик Асептик (ТБА). Она изготовлена на основе бумаги и картона, при этом обеспечивает высокую степень защиты молочных продуктов. Сырье используется натуральное и только высокого качества. Для этого предприятие сотрудничает с фермерскими хозяйствами и кооперациями, которые прошли проверки на соответствие требованиям санитарно-гигиенических условий. Производитель не работает с сухим молоком.

Весь процесс от приемки сырого молока до реализации готовой продукции в торговлю четко контролируется. Переработка осуществляется на автоматизированных замкнутых линиях, которые исключают попадание в продукты посторонних веществ и предметов. Разлив также происходит в асептичептических (стерильных) условиях.

Высокое качество продукта подтверждено многочисленными наградами. Эксперты отмечали молоко ультрапастеризованное "Золотые луга" на выставках и продовольственных ярмарках. Оно неоднократно становилось лауреатом конкурсов "100 лучших товаров России" и "Лучшие товары и услуги Тюменской области", выигрывало медали Международной выставки "ПРОДЭКСПО".

"В течение 2020 года, особенно в период самоизоляции, спрос на молоко длительного срока хранения резко возрос. Когда мы общаемся с потребителями на дегустациях или ярмарках, то многие рассказывают, что регулярно приобретают свежую молочную и кисломолочную продукцию торговых марок "Золотые луга" и "Живи ЗдорОво!", но при этом держат про запас молоко длительного срока хранения. Оно выручает, если не успел сходить в магазин или потребовалось больше молока для приготовления какого-то блюда", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.