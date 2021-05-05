На тюменской набережной пройдет массовый забег к 9 Мая

В субботу, 8 мая, в Тюмени в 10.00 на ю набережной состоится первый массовый забег "Победа", посвященный 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

Участники акции начнутся собираться в 9.30 у мемориала "Вечный огонь" (ул. Ленина, 2). Перед началом забега, в 9.50, собравшиеся почтут память павших героев и возложат цветы к негасимому огню.

После старта участники пробегут по нижнему ярусу набережной в сторону Конторы пароходства и вернутся по верхнему ярусу к точке сбора. Всего легкоатлеты преодолеют символичное расстояние длиной в 7,6 км. Через всю дистанцию организаторы пронесут знамя Победы.

Участники забега наряду со спортивной экипировкой могут использовать атрибутику военных лет: георгиевские ленты, красные гвоздики, пилотки, бескозырки, гимнастерки и флаги. Кроме того, горожане могут пробежать с фотографиями своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Присоединиться к колонне или сойти с дистанции можно на протяжении всего маршрута.

"Мы помним о великом подвиге нашего народа, свято чтим память о героях войны. Но хочется мысли и слова подкреплять конкретными действиями. Мы благодарны им за нашу жизнь, поэтому ценим свое здоровье, поддерживаем его с помощью регулярных тренировок и стремимся приобщить к этому других людей. Сначала это были члены семьи, потом друзья, а сейчас хочется собрать как можно больше единомышленников. Забег "Победа" – это возможность посвятить плоды своего труда нашим бабушкам и дедушкам, которые воевали и трудились ради нашего блага", - отметил Сергей Торопов, автор и организатор акции, лидер движения #Семьянаспорте.