Депутаты гордумы предложили альтернативу шествия "Бессмертного полка"

Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсудили депутаты Тюменской городской думы 29 апреля. Как сообщила заместитель главы города Вера Соловьева, в 2021 году в связи ограничительными мерами в Тюмени не состоятся традиционный парад и шествие "Бессмертного полка".

Тем не менее, по ее словам, в 2021 году тюменцы встретят День Победы с особым чувством, поскольку уже проделана большая работа для того, чтобы Тюмень могла носить звание "Город трудовой доблести".

В Тюмени разработан и утвержден план праздничных мероприятий. 25 городских остановок общественного транспорта уже оформлены в едином ключе "Тюмень трудовая", на павильонах размещена информация о развернутых в нашем городе эвакуированных предприятиях и работавших в Тюмени госпиталях.

Депутат Сергей Пыхалов выступил с предложением рассмотреть альтернативный вариант проведения шествия "Бессмертного полка", например, оборудовать стену памяти с портретами ветеранов на одной из городских площадок.

"Это праздник, живущий, в первую очередь в душе каждого из нас, - подчеркнул председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. – Это наше отношение к тем героическим и, в тоже время трагическим событиям и отношение к нашим ветеранам. И, несмотря на все сложности и ограничения, мы будем отмечать его".

Отметим, что в настоящее время в Тюмени проживают 93 участника Великой Отечественной войны, 43 жителя блокадного Ленинграда, 61 человек из категории несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей и около 2 тыс. тружеников тыла.