Тюменцы еще могут зарегистрироваться на участие в "Бессмертном полку"

9 мая 2021 года в 15.00 по местному времени во всех регионах России состоится онлайн-шествие "Бессмертный полк". Оно будет транслироваться на городском телевидении, городских экранах, на медиаплатформах. Каждый житель сможет увидеть земляков, ставших участниками и героями Великой Отечественной войны.

Если вы хотите, чтобы ваш родственник был включен в трансляцию, необходимо до 7 мая подать заявку на сайте проекта "Бессмертный полк". Также принять участие можно через ресурс "Банк Памяти" и мини-приложения в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Также все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их близких.

"Бессмертный полк" — это массовая акция, которая проводится ежегодно 9 мая во всех городах России. В 2020 году общероссийская акция впервые состоялась в онлайн-формате.