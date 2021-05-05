Школьники из Тюмени стали призерами всероссийского ЧГК

Команда из Тюмени вошла в тройку победителей впервые за всю историю проведения российских школьных чемпионатов по игре во "Что? Где? Когда?". В чемпионате приняла участие 81 команда из 26 регионов России.

Чемпионат России по интеллектуальным играм среди школьников прошел в Санкт-Петербурге 2 и 3 мая. Тюменские ребята впервые завоевали награды за "Что? Где? Когда?" за 20 лет проведения чемпионатов России. После 7 туров плотной игры в "Что? Где? Когда?" тюменские школьники в составе команды "Очки Егора Летова" заняли третье место в группе "Ш", показав лучший старт четвёртого тура среди команд подгруппы. До второго места команде не хватило лишь одного взятого вопроса.

Всего участие в чемпионате приняла 81 команда из 26 субъектов Российской Федерации в трёх возрастных категориях: "М" (7-8 классы), "Ш" (10-11 классы) и "В" (выпускники 2020 года). Итоги подводились по игре "Что? Где? Когда?" и "Эрудит-квартет" в каждой возрастной категории. Тюменскую область по результатам отборочных чемпионатов представляли три команды: две в группе "Ш" и одна в группе "М".

"Точно можно сказать, что турнир был непростой и по уровню вопросов, и по конкуренции, и по напряжению: 84 вопроса ЧГК + четыре боя эрудит-квартета. Опыт был очень интересный и команда, конечно, очень довольна результатом, даже нет обиды за то, что до второго места отрыв всего в один вопрос," — делится Никита Палий, игрок команды "Очки Егора Летова".

Но этим достижения тюменцев на чемпионате не закончились. Александра Падерина показала четвёртый результат, а Анна Булавчук пятый в личном рейтинге "Эрудит-квартета". Алиса Огибалова в составе команды "Дети дона Басса" вышла в финал "Эрудит-квартета", который в этом году проходил на чемпионате впервые.