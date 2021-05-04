Тюменская область получит от фонда президентских грантов 17,9 млн рублей

Фонд президентских грантов подписал приказ о предоставлении Тюменской области гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Для софинансирования расходов на поддержку некоммерческих неправительственных организаций региону выделят 17,9 млн рублей.

Оператором предоставления грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества определен департамент социального развития Тюменской области.

Единый конкурс на сумму 35,8 млн рублей департамент социального развития Тюменской области планирует объявить в июне 2021 года по шести направлениям деятельности: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие институтов гражданского общества.

До объявления конкурса тюменские СОНКО могут начать разрабатывать свои проекты по указанным в постановлении направлениям. Получить консультацию по будущему конкурсу можно в отделе поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области по телефону: 8 (3452) 50-26-56.