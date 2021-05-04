Персональные данные можно будет удалять из общего доступа по закону

Изменения в Федеральный закон "О персональных данных" (152-ФЗ) вступили в силу с начала марта 2021 года. Специалисты "Русской Компании" рассказали, на кого распространяется новый закон, при каких условиях и каким образом можно удалить свои персональные данные из общего доступа.

Сам документ направлен на создание механизмов защиты прав и свобод субъектов, чьи персональные данные участвуют в общедоступном обороте. Ранее правовая конструкция позволяла третьим лицам осуществлять сбор и последующее использование персональных данных на интернет-сайтах в целях, не предназначенных для их первоначального распространения.

Теперь изменения подразумевают новое понятие: "персональные данные, разрешённые для распространения". Речь идёт об использовании информации неограниченному кругу лиц. Этот новый термин, по сути, пришёл на смену прежнему – "общедоступные персональные данные".

Главная цель поправок – ограничить неконтролируемое использование персональных данных, размещённых на сайтах и в других открытых источниках. Теперь субъект персональных данных имеет право обратиться к любому оператору с требованием удалить информацию о нём из общего доступа без дополнительных условий.

В случае нарушения законодательства под ответственность попадают все операторы, которые выкладывают персональные данные в общий доступ. К ним относятся, например, социальные сети. Согласие обладателя данных может быть предоставлено непосредственно оператору.

Более того, с 27 марта текущего года вступили в силу поправки об ужесточении ответственности оператора за нарушение положений законодательства о персональных данных. Все существующие санкции в виде штрафов увеличиваются вдвое. Также упраздняется такой вид санкции как предупреждение. И, наконец, устанавливаются санкции за повторное нарушение.

В Тюмени услуги по обеспечению информационной безопасности и защите персональных данных выполняет "Русская Компания". Эксперты готовы проконсультировать по всем вопросам, связанным с информационной безопасностью вашей и бизнеса, по телефону: +7 (3452) 68 00 86, доб. 107. Информация о всех услугах на сайте.