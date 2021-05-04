Тюменский центр реабилитации инвалидов получил статус опорного центра инклюзивного волонтерства

Областной центр реабилитации инвалидов получил статус опорного регионального центра инклюзивного добровольчества Тюменской области.

С 2016 года центр ведет активную работу по развитию волонтерского движения. За плечами десятки социально значимых мероприятий, фестивалей, региональные форумы, в которых активное участие принимали добровольцы, а также такие крупные проекты, как "Вектор жизни" — проект по профориентации детей-инвалидов), "Лаборатория успеха" — проект по наставничеству для детей-инвалидов и их семей, "Хобби-land" — территория детства — проект по досуговой деятельности для людей с инвалидностью.

В 2020 году центр приступил к реализации проекта "PrоДобро", который направлен на оказание адресной волонтерской помощи гражданам с инвалидностью. В апреле проект стал победителем конкурса проектов #ТворитьДоброПросто Школы социального проектирования лидеров добровольческого движения Тюменской области.