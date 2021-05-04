В Тюмени работают офлайн-площадки для голосования за дизайн-проекты благоустройства города

11:55 04 мая 2021
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В торговых центрах, парках и других людных местах города тюменцы могут встретить волонтеров. Они расскажут и покажут, как проголосовать за варианты благоустройства городских территорий. 

С помощью планшетов волонтеров вы на месте сможете выбрать лучшие дизайн-проекты преображения пяти общественных пространств Тюмени. Варианты, набравшие больше всего голосов, реализуют в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"

Участвуйте в изменении города до 30 мая на онлайн-платформе голосования 72.gorodsreda.ru

Теги: благоустройство , голосование , городская среда
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