В Тюмени работают офлайн-площадки для голосования за дизайн-проекты благоустройства города

В торговых центрах, парках и других людных местах города тюменцы могут встретить волонтеров. Они расскажут и покажут, как проголосовать за варианты благоустройства городских территорий.

С помощью планшетов волонтеров вы на месте сможете выбрать лучшие дизайн-проекты преображения пяти общественных пространств Тюмени. Варианты, набравшие больше всего голосов, реализуют в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"

Участвуйте в изменении города до 30 мая на онлайн-платформе голосования 72.gorodsreda.ru