В Тюмени проведут выставку, посвященную дачникам и одноэтажному домостроению

Выставка, посвященная дачникам и одноэтажному домостроению, состоится в Выставочном зале Тюмени с 12 по 16 мая. Организаторы рассчитывают на повышенное внимание посетителей, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации г. Тюмени.

"В индустрии малоэтажного домостроения занято значительное число предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса. Их экспозиции на выставке всегда вызывают повышенный интерес у посетителей, а с реализацией региональной программы строительства жилья усадебного типа, представленная ими продукция становится еще более востребованной", - прокомментировал генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков.

По его словам, на крупных сезонных выставках с начала года побывало уже около 100 тыс. человек – тюменцы и гости города. Всего Тюмень за это время посетили около 200 предпринимателей из более чем 30 городов страны.

"Это ещё раз доказывает, что нашему городу по силам стать одним из центров делового, выставочного туризма в России. Для этого есть все основания. Во-первых, экономически наш регион выгодно отличается от многих других. Во-вторых, покупательская способность тюменцев стабильно высокая, - добавил эксперт.