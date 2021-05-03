Подъезды тюменских новостроек украшают бетонными панелями

Тюменский художник, руководитель арт-проекта "Цвет города" Дмитрий Зеленин продолжает осваивать мастерство создания красоты на века. Сейчас он работает над дизайном парадных в новых строящихся домах, отливая оригинальны кашпо, настенные панели из бетона.

"Можно сказать, мы продолжаем историю семилетней давности, когда проект "Цвет города" начал украшать подъезды домов. Тогда мы приходили как художники и разрисовывали стены, теперь мы вернулись к этой работе, но уже в качестве дизайнеров и на другом уровне. То есть мы предлагаем застройщикам возводить не подъезды, а парадные: привносить такие элементы дизайна, которые позволяют почувствовать зашедшему уже как у себя дома", - прокомментировал Дмитрий Зеленин.

Он рассказал, что продолжает изучать текстуру с новым для себя материалом, его возможности. Говоря о планах на будущее, художник признался, что весь год готов уделить учебе, чтобы уже в следующем заявить о новых необычных проектах по украшению Тюмени, пишет "Тюменская область сегодня".

"Планирую выйти на город уже с готовым проектом, зная четко, как это можно реализовать. Потому что неподготовленный энтузиаст, который считает, что принесет красоту, может добиться откровенной порчи общественного пространства. Тут нельзя необдуманно импровизировать", - считает Дмитрий Зеленин.