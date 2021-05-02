В Тюменском районе проведут автопробег "Бессмертный автополк" и парады для ветеранов

Фото АУ ТО "КЦСОН Тюменского района"

В Тюменском районе с учетом ограничительных мер запланировали провести мероприятия ко Дню Победы в особом формате. Так, состоятся персональные парады и автопробег.

Здания и частные дома уже украсили праздничной атрибутикой. Во всероссийской акции "Окна Победы" принимают участие школы и детские сады, спорткомплексы и дома культуры.

400 ветеранов и тружеников тыла уже получили поздравления и подарки от губернатора Тюменской области.

В рамках акции "Сад памяти" в муниципалитетах будут высажены 473 саженца сосны, ели, березы, яблони, дуба, рябины, сирени, пузыреплодника калинолистного.

Торжества, посвященные 76-ой годовщине Победы, пройдут 7 мая в онлайн формате: трансляцию можно будет увидеть в YouTube. После поздравления главы района Светланы Ивановой пройдет большой концерт местных артистов и коллективов. Волонтеры принесут ноутбуки ветеранам и вместе посмотрят эту программу.

У домов участников Великой Отечественной войны, живущих на территории района, 9 мая состоится свой парад, который ветеран сможет "принять" его, сидя у своего окна или на лавочке у ворот. 10 таких парадов пройдут в п. Боровский, селах Луговом, Онохино, Каскара, Чикча, Созоново. Торжественным строем пройдут воспитанники групп подготовки к службе в армии, пронесут знамена, с песнями военных лет выступят "Фронтовые бригады".

9 мая после возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны по улицам сел и деревень отправится "Бессмертный автополк", организованный депутатами сельских поселений.

Также в день праздника жители района смогут под открытым небом спеть всем двором любимые песни, посмотреть выступления фронтовых бригад и вечерний салют, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.