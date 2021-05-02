В тюменском реабилитационном центре "Родник" провели мастер-класс к Пасхе

Мастер-класс "Пасхальный сувенир" провели в "Городе мастеров" для родителей, находящихся в тюменском реабилитационном центре "Родник" со своими детьми. Участники своими руками сделали магнит, приуроченный к празднику Пасхи.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, мастер продемонстрировала, как из ниток и разных декоративных элементов смастерить милого пасхального цыпленка. В результате у каждого получилась неповторимая поделка, которую можно преподнести в качестве подарка или использовать для украшения дома.

Мастер-классы и занятия с родителями – это традиционная форма работы с сопровождающими ребят в оздоровительном процессе взрослыми. Сейчас вместе с 47 ребятами в центре находятся 38 родителей и других родственников. Педагоги и другие специалисты центра "Родник" стараются найти интересные темы и организовать мероприятия, чтобы помочь взрослым отдохнуть и отвлечься от повседневных забот.