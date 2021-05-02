Врачи ОКБ №1 Тюмени готовы бороться с любыми разновидностями аритмии

Врачи Областной клинической больницы №1 Тюмени готовы бороться с любыми разновидностями аритмии. К этой категории относятся такие болезни, как тахикардия, брадикардия, фибрилляция предсердий.
В среднем, в отделении сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции региональной ОКБ №1 хирургическое лечение тахиаритмий проходят 300 пациентов в год, из них около 100 - с фибрилляцией предсердий. Часто обращаются пациенты с северных регионов.
"Согласно статистике, фибрилляция предсердий является причиной каждого пятого инсульта. Грозным осложнением этой болезни является сердечная недостаточность и внезапная смерть. Если внезапно возникает учащённый сердечный ритм, одышка, головокружение, холодный пот, сниженное давление, нужно немедленно вызвать скорую помощь", — рекомендует заведующий отделением ОКБ №1 Дмитрий Хомутинин.
В 2019 году в региональной ОКБ №1 внедрили новый эффективный метод лечения – трансторакальную радиочастную абляцию левого предсердия. Чаще всего этот метод применим для пациентов из группы риска - с артериальной гипертонией, сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, легочными заболеваниями, заболеваниями сердца, ожирением и людей в возрасте старше 60+. Такую процедуру проводят врачи, если у пациента увеличено левое предсердие, и с помощью катетера устранить аритмию невозможно, сообщает пресс-служба ОКБ №1.
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