В Тобольском районе идёт подготовка к летнему фестивалю реконструкции "Абалакское поле"

Фото из группы vk.com/abalakskoe_pole

Летний фестиваль реконструкции "Абалакское поле" пройдет в 12-й раз в туркомплексе "Абалак" 3 и 4 июля на берегу Иртыша.

В программе фестиваля запланированы состязания дружин средневековых воинов, большой турнир лучников, различные средневековые ремёсла, концерт фолкгрупп. Также будет организована ярмарка воссозданных исторических артефактов и различных тематических изделий.

В этом году правила торговли на территории "Абалака" претерпели некоторые изменения. Так, на территорию будут допущены не более ста торговцев, при этом каждый из них получает специальный допуск.

Также организаторы оставляют за собой право ограничить или запретить продажу отдельных видов товаров. Так, будет запрещена торговля контрафактом и изделиями с языческой символикой, за исключением копий реально существовавших в 9-11 века артефактов. Право такой торговли предоставляется только участникам-реконструкторам.

Кроме того, в этот раз запрещено продавать игрушечное оружие — право такой торговли также предоставляется только участникам из числа реконструкторов, пишет "Вслух.ру".