В региональной "Почте России" рассказали, какие посылки можно отправлять друзьям и родственникам

Что можно и нельзя отправлять по почте, от чего зависит стоимость посылки, объяснили в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

"Стеклянные предметы для отправки необходимо упаковать в мягкую бумагу или специальную плёнку, а коробку заполнить полистироловыми шариками или смятой бумагой. В таком случае на посылку наносится пометка "Осторожно. Стекло". При её наличии стоимость посылки увеличится на 30%", - говорят специалисты.

Что касается саженцев, рассады и семян, то их следует отправлять в упаковке с отверстиями для вентиляции. Также можно отправлять лекарства, за исключением психотропных веществ, в том числе в виде лекарственных средств.

В списке того, что не подлежит почтовой отправке, являются живые существа. Исключением являются пчелы, пиявки и шелковистые черви. Для отправки подобных "живых вложений" необходимы ветеринарные свидетельства. Также Закон о почтовой связи запрещает отправлять деньги.

В ведомстве также пояснили, что не стоит отправлять в посылках скоропортящиеся продукты питания, а также любые предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников.

В свою очередь, стоимость отправления будет зависеть от веса, способа доставки, места назначения, ценности вложения, наложенного платежа и наличия отметки "Осторожно", пишет "Мегатюмень".