Реанимацию в больнице Ялуторовска оснастили современными мониторами

Все десять койко-мест реанимационного отделения Областной больницы №23 в Ялуторовске оборудовали навесными прикроватными мониторами - системами мониторинга физиологических показателей пациента. Оснащение проводилось в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".

Аппараты необходимы для контроля важнейших параметров жизнедеятельности больных реанимационного блока, палат интенсивной терапии либо оперируемых пациентов. В течение года в отделении реанимации помощь получают около тысячи человек, каждый нуждается в постоянном наблюдении.

"Пациентам, только что перенесшим операцию, требуется измерять показатели жизнедеятельности. Делать это нужно буквально каждые пять минут. Новые мониторы автоматически измеряют и контролируют пульс, давление, температуру тела, сатурацию, частоту дыхания, сердечные показатели и т.д.", - отмечает младшая медицинская сестра по уходу за больными Юлия Халидулина.

Таким образом, мониторы освобождают время медицинского персонала для заботы о пациентах, позволяя уделить каждому из них больше внимания, пишет "АиФ - Западная Сибирь".