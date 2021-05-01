Для здоровья полезнее подсохшие куличи, утверждают тюменские врачи

Традиционное блюда на Пасху – это куличи. Тюменцы пекут их самостоятельно или приобретают в магазинах, пекарнях. Изготавливается кулич из муки высшего сорта, а потому содержит глютен, сахар, сливочное масло, яйца, а значит не является диетическим. Чтобы избежать набора лишнего веса и проблем с ЖКТ, врачи рекомендуют употреблять не свежее изделие, а чуть подсохшее.

Как рассказала врач-гастроэнтеролог первой категории ГАУЗ ТО "Многопрофильный консультативно-диагностический центр" Юлия Дударева, резко налегать на выпечку в праздничные выходные не следует. Не менее вкусный, но при этом полезный кулич можно приготовить из муки грубого помола с добавлением отрубей. Вместо вредного сахара использовать фрукты или цукаты.

А чтобы избежать лишних калорий и помочь своему пищеварению, лучше кушать не свежий кулич, а подсушенный – вчерашний или даже позавчерашний. В таком виде любое хлебобулочное изделие становится для организма отличным сорбентом, то есть собирателем ненужных и потенциально опасных для здоровья веществ, отмечает врач.

По словам Юлии Дударевой, пасхальный кулич помогает в борьбе с депрессией, восстанавливает силы после физических и умственных нагрузок, повышает иммунитет и восполняет недостаток витаминов. Поэтому раз в год можно побаловать себя праздничным кушанием, главное – в меру.

Еще одно блюдо, которое готовят к православному празднику, - это творожная пасха. Основной продукт, который используется, - это творог. Он является источником кальция, витамина Д и ценных козеиновых белков. Сметана и натуральное сливочное масло, входящие в состав, насыщены полезными жирными кислотами, регулирующими пищеварение, помогают сохранить полезную микрофлору кишечника. Лучше, если вместо сахара будут добавлены сухофрукты. И в случае с пасхой следует также соблюдать порционность, пишет "Тюменская область сегодня".